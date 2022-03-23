Архангельск, 23 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Архангельской области за год число социальных контрактов выросло в 25 раз. Об этом на сессии областного собрания сообщил глава региона Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

«За счет средств федерального бюджета число заключенных социальных контрактов за 2021 год у нас в области увеличилось более чем в 25 раз и составило 4 074», — сказал губернатор.

По его словам, за год помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, Поиске работы и по другим направлениям получили больше 13 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы жителей Архангельской области за год выросли на 1%.