Джидда, Саудовская Аравия, 23 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Управление полиции Саудовской Аравии по контролю за оборотом наркотиками сообщило о задержании крупной партии наркотических веществ, контрабандой ввезённых в королевство. Об этом 23 марта сообщает Akhbar al-Saudia со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Мухаммада Аль-Нуджаиди.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, полиция задержала партию в 3 320 000 таблеток. С его слов, наркотики были тайно ввезены в королевство, замаскированными под партию лимонов.

Он отметил, что арестованные контрабандисты имели гражданство Иордании и гостевую визу Сирии. Предположительно, они доставили партию наркотиков, произведённых на территории Сирии или Ливана.