Тверь, , 14:26 — REGNUM Тверское предприятие — производитель отопителей для различных видов транспорта намерено сократить использование импортной продукции до нуля. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе правительства Тверской области.

На производстве Пресс-служба правительства Тверской области

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Ржевское производственное предприятие «Прамотроник» ежемесячно выпускает от двух до двух с половиной тысяч единиц жидкостных и воздушных отопителей для двигателей, салонов и кабин различного транспорта — автобусов, тракторов, грузовиков и другой техники. Продукция отправляется на предприятия России и стран СНГ.

В компании ведётся работа по замене импортных комплектующих альтернативными российскими аналогами. Так, топливная аппаратура из Европы уже заменена на аналог из Ярославской области, немецкие электродвигатели — на оборудование, поставляемое из Кировской области.

«Работу по импортозамещению мы реализуем уже на протяжении нескольких лет. На начало 2010 года у нас было порядка 30% импортной комплектации, за 10−12 лет мы сократили эту долю до 7%. С вводом санкций у нас появилась задача снизить эту долю до нуля», — прокомментировал гендиректор компании Владимир Ильин.

Он высказал уверенность, что доля присутствия предприятия на рынке в ближайшее время только вырастет.

Напомним, в Тверской области разработан и утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности, приоритетную помощь получают системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.