Владимир, , 14:26 — REGNUM Во Владимирской области сохраняющийся ажиотажный спрос провоцирует дефицит сахара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ажиотажный спрос также фиксировался на гречку и соль, но по этим группам товаров проблема была решена довольно быстро.

Сахар Lauri Andler

Оптовики и представители торговых сетей говорят о ежедневных поставках сахара в магазины, их объём не уменьшился, однако людям по-прежнему не удаётся купить его свободно. Весь завозимый сахар раскупают моментально. Ситуацией пользуются и перекупщики, продавая сахар по завышенной цене.

«Сбои, скорее, не в системе. На федеральном уровне проведена работа с производителями, которые сдерживали свои продажи: дефицит создавался искусственно, сейчас этот момент урегулирован. Но повышенный спрос по-прежнему не даёт ситуации нормализоваться. Так, 18 марта в один из магазинов Вязников привезли одну тонну сахара. Его продали за полтора часа… Такой спрос просто невозможно обеспечить», — заявил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.

Искусственно созданный дефицит нарушает отлаженные логистические цепочки. Продовольственные магазины региона работают с поставщиками по плановому графику, с учётом статистики. Но если какой-то товар раскупается внезапно, графики нарушаются. Магазины начинают заказывать товар сверх плана. Оптовики внепланово обращаются на заводы-изготовители. Заводы вынуждены нарушать отлаженный производственный цикл и работать в две-три смены. Сверхплановый выпуск продукции приводит к увеличению себестоимости и отпускной цены продукта.

Только 20 марта в регион поступило почти 173 тонны сахара. Отгрузки из распределительных центров увеличены на 10% по всему ассортименту «бакалея», на 30% — по ассортименту товаров первой необходимости, в том числе сахару, крупам, макаронам, муке, растительному маслу, консервам.

«Дефицитом сахар будет оставаться, пока спрос превышает предложение в несколько раз. Кто-то не может купить его, а кто-то делает домашние запасы… Уже видели это в 2020 году, когда пандемия началась. Важно понимать: Россия производит сахара гораздо больше, чем потребляет. Никаких оснований считать, что сахара не будет, — нет абсолютно. Убеждён, спрос постепенно выйдет на нормальные показатели. Продолжим мониторить подвоз и следить, чтобы не было сбоев оптовых поставок», — прокомментировал врио губернатора Александр Авдеев.