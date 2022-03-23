Во Владимирской области ажиотаж вокруг сахара провоцирует дефицит
Владимир, 23 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Во Владимирской области сохраняющийся ажиотажный спрос провоцирует дефицит сахара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ажиотажный спрос также фиксировался на гречку и соль, но по этим группам товаров проблема была решена довольно быстро.
Оптовики и представители торговых сетей говорят о ежедневных поставках сахара в магазины, их объём не уменьшился, однако людям по-прежнему не удаётся купить его свободно. Весь завозимый сахар раскупают моментально. Ситуацией пользуются и перекупщики, продавая сахар по завышенной цене.
Искусственно созданный дефицит нарушает отлаженные логистические цепочки. Продовольственные магазины региона работают с поставщиками по плановому графику, с учётом статистики. Но если какой-то товар раскупается внезапно, графики нарушаются. Магазины начинают заказывать товар сверх плана. Оптовики внепланово обращаются на заводы-изготовители. Заводы вынуждены нарушать отлаженный производственный цикл и работать в две-три смены. Сверхплановый выпуск продукции приводит к увеличению себестоимости и отпускной цены продукта.
Только 20 марта в регион поступило почти 173 тонны сахара. Отгрузки из распределительных центров увеличены на 10% по всему ассортименту «бакалея», на 30% — по ассортименту товаров первой необходимости, в том числе сахару, крупам, макаронам, муке, растительному маслу, консервам.