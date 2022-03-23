Волгоград, 23 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Рабочий сезон начался у двух муниципальных предприятий, производящих асфальт для комплексного обновления объектов улично-дорожной сети Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе городской администрации.

Http://www.volgadmin.ru Асфальтовый завод

К работе приступили в МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района». В распоряжении дорожно-строительных предприятий находятся три установки по производству асфальтовых смесей, две из которых были закуплены в 2016—2017 годах. Суммарный выпуск продукции может достигать 1 500 тонн асфальтобетона в смену — именно столько материала требуется в пик дорожно-строительного сезона.

Асфальт муниципальных предприятий идёт на обеспечение собственных потребностей, а также поступает подрядчикам.