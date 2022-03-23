Варшава, 23 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Ноту о высылке из Польши 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже получил в польском МИД посол России в Варшаве Сергей Андреев. Он рассказал об этом 23 марта журналистам после своего выхода из здания внешнеполитического ведомства Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал он.

Также Андреев добавил, что российские дипломаты должны покинуть польскую территорию в различные сроки, из которых самый — пять дней.

При этом посол РФ указал, что формально после получения такой ноты дипломатические отношения между Россией и Польшей продолжаются и добавил, что решение Варшавы не имеет под собой оснований.

Как передавало ИА REGNUM, ранее портал Onet сообщил, что почти 40 российских дипломатов будут высланы из Польши за шпионаж.