Буэнос-Айрес, , 14:58 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес 22 марта провёл встречу с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы обсудить детали соглашения фонда с Аргентиной, переговоры по долгу перед которым пройдут через несколько дней. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

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Глава государства подтвердил, что обе стороны готовы соблюдать обязательства по программе расширенных льгот, предоставленных Аргентине для рефинансирования долга в 45 миллиардов долларов, полученного во время президентства Маурисио Макри.

В опубликованном после встречи заявлении Фернандес подтвердил, что «Аргентина намерена поддерживать восстановление и укрепление экономики для устойчивого снижения темпов инфляции».

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