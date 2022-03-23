23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 15:58 — REGNUM Заявление постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы тот отозвал право голоса РФ в Совете Безопасности ООН, не будет реализована, потому что Россию нельзя лишить членства в Совбезе, согласно Уставу этой организации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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"А клоун меж тем всё ноет и жалуется. Ничтожество», — пишет Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что правда и закон в данном вопросе стоят на стороне России.

Василий Небензя Council.gov.ru

«Эта гнида ничего не понимает ни в политике, ни в экономике. Своими заявлениями и просьбами только смешит весь мир. Вот это у него хорошо получается — как у выходца из КВН. А президентом ему быть не суждено», — поделилась своим мнением Карина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что присутствие России в составе ООН раздражает не кого-нибудь, а руководство нацистского режима на Украине.

«Россия — одна из стран — основательниц ООН. И выступать против нашей страны в данном вопросе — это просто глупо. Это правда странно выглядит, потому как ООН создали как раз на пепелище нацистской страны, а теперь менять уставы предлагает новая нацистская страна. О чем вообще может идти речь?» — удивляется Ольга К.

Часть людей полагает, что вероятность лишиться права голоса в ООН у России всё же есть.

«По закону, может быть, исключить Россию из ООН действительно нельзя, но Штаты могут продавить изменение Устава ООН. Совбез уже давно под контролем. Что их остановит сделать это?» — задаётся вопросом Art X.

«ООН — это давно уже проамериканская шарашкина контора. Отозвать право голоса у России? Ага, конечно. И у США тогда тоже. За Ирак, к примеру. И ещё много у кого за Югославию. Нет, не хотите? Тогда рот закройте и продолжайте сидеть смирно. Иначе Россия создаст свой ООН, и тогда вы вообще все рычаги влияния на этот мир потеряете», — предупреждает Илья Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский то и дело пытается заручиться иностранной поддержкой, хотя для украинского народа было бы лучше, если бы украинский президент отказался от своих амбиций и подписал капитуляцию.

«Мне кажется, если бы Зеленскому реально было дело до своего народа, он бы давно объявил капитуляцию, ибо любой понимающий стратег должен осознавать, что сопротивление лишь развалит страну ещё больше, а народ будет страдать ещё дольше. Но нет, Зеленский будет и дальше пытаться гадить России. Не ему, видимо, помирать, вот он и не парится», — считает Никита У.

«Зеля свой народ живьём хоронит, а сам спрятался где-то в бункере. Его живьём давно уже никто не видел. Зато он выступает громче всех за продолжение войны», — отмечает Александр П.

Напомним, 22 марта постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что Россию нельзя лишить членства в Совете Безопасности ООН, согласно Уставу этой организации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша отозвать право голоса РФ в Совбезе.