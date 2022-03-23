Москва, 23 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Российские дизайнеры и производители одежды способны заменить продукцию иностранных брендов, покинувших Россию. Об этом 23 марта сообщил дизайнер Джемал Махмудов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

TerriC Детская одежда

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При этом представитель индустрии моды отметил, что сразу заместить на российском рынке иностранные компании не получится.

«Сделать это в сию минуту не представляется возможным только потому, что иностранные компании не до конца ещё ушли. Но это сигнал инвесторам, что есть свои производители. Посмотрите на нас — мы готовы заменить иностранные компании», — сказал Махмудов.