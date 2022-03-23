Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге выбрали пять новых кандидатов на звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга», которое присваивается за особые заслуги перед Северной столицей. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Чествование почетных граждан Петербурга Gov.spb.ru

В этот раз в Петербурге ими стали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, народный артист РФ Александр Розенбаум и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада», экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев.

Законодательное собрание присваивает почетное звание не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в пять лет. Голосование проводится на заседании, которое предшествует Дню города. Соответствующее постановление будет принято до 1 мая 2022 года.

Звание присваивается гражданам Российской Федерации, которые сделали вклад в развитие Петербурга, повышение его престижа в России и за границей. Также звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга» можно получить за укрепление демократии и защиты прав человека, за вклад в науку, искусство и развитие общества в нравственном плане.