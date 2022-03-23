Уфа, 23 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Новый генеральный план принят в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба горсовета Уфы.

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Сообщается, что на заседании городского совета депутаты приняли генплан Уфы до 2042 года.

Предыдущий генплан города был разработан в 1995 году, последние корректировки в него вносились в 2006 году. Документ нужно было актуализировать в связи с изменениями демографической ситуации, утверждением стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, а также изменением законодательства о техническом регулировании.

Генплан Уфы содержит положение о территориальном планировании, карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, карту границ населенного пункта, карту планируемого размещения объектов местного значения, карту функциональных зон.