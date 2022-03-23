Париж, 23 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. По данным министерства национального образования Франции, 2433 ребенка с Украины получили образование в стране, передает BFM TV.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна приняла 26 тысяч украинских беженцев. Из них 10,5 тыс. получили временный вид на жительство «в рамках временной защиты, которую ЕС предлагает украинским беженцам».

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания TotalEnergies объявила о прекращении закупок нефти и нефтепродуктов в России.