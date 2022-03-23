Москва, 23 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) о введении моратория на вылет команд из высшего дивизиона по итогам в сезона 2021/22. Об этом 23 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

(сс) Marco Verch Футбол России

Это решение принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 23 марта.

Отмечается, что если бы РФС утвердил предлагаемые изменения, то в текущем сезоне ни одна команда не вылетела бы из РПЛ в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Сейчас, согласно регламенту, из РПЛ выбывают две последние команды, их места занимают два первых клуба ФНЛ. Кроме того, клубы, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, попадают в стыковые матчи с клубами ФНЛ, занявшими третье и четвёртое места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС отказался расширять РПЛ до 18 команд.