РФС отклонил предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги
Москва, 23 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) о введении моратория на вылет команд из высшего дивизиона по итогам в сезона 2021/22. Об этом 23 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Это решение принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 23 марта.
Отмечается, что если бы РФС утвердил предлагаемые изменения, то в текущем сезоне ни одна команда не вылетела бы из РПЛ в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Сейчас, согласно регламенту, из РПЛ выбывают две последние команды, их места занимают два первых клуба ФНЛ. Кроме того, клубы, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, попадают в стыковые матчи с клубами ФНЛ, занявшими третье и четвёртое места.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС отказался расширять РПЛ до 18 команд.