Бразилиа, , 14:57 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 22 марта губернаторов виновными в росте цен на топливо и продукты питания. Об этом сообщает новостное агентство Correio Braziliense.

Жаир Болсонару

В своём выступлении в Токантинсе Болсонару заявил, что «некоторые губернаторы, в прошлом хваставшиеся защитой людей, на самом деле ничего не сделали для жителей регионов». Тем не менее, президент уверен, что стране удастся преодолеть инфляцию и вернуться к «нормальной жизни», поскольку «бразильский народ достаточно силён».

«У нас есть всё, чтобы изменить судьбу Бразилии. Я осознаю те проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться — с инфляцией, ростом цен на продукты и топливо. Всё это — следствие политики «оставайтесь дома, а экономика — потом», — заявил глава государства.

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