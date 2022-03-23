Лос-Анджелес, США, , 14:24 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс поделилась в своих соцсетях видео с шоуменом Скоттом Дисиком и комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 23 марта пишет E! News.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

На видео Дэвидсон снимал встречу с Дисиком и их общим другом — в ролике они спали на диване перед телевизором. «Пацанский вечер был диким», — пошутил комик.

Спирс сделала репост этой записи и подписала: «Извините, что пришлось сделать репост. Понятия не имею, кто эти люди на видео, но я так сильно смеялась!». Позже певица удалила эту публикацию.

ИА REGNUM напоминает, что Скотт Дисик — бывший возлюбленный Кортни Кардашьян, у них есть трое детей. Его друг Пит Дэвидсон состоит в отношениях с сестрой Кортни, моделью Ким Кардашьян.

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