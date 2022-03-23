Москва, 23 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Санкции — это обоюдоострый меч. Если ЕС перестанет импортировать энергоресурсы из России, это усилит инфляцию всей мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

«Россия один из крупнейших поставщиков энергоносителей и ресурсов на мировом рынке. Страна экспортирует 5 млн баррелей сырой нефти в день, что составляет около 12% мировой торговли и делает ее одним из крупнейших экспортеров в мире.

Это второй по величине производитель нефти в мире, а Евросоюз — крупнейший торговый партнер России.

На данный момент ЕС импортирует более 40% природного газа и более 25% нефти из России, а Германия является одной из наиболее зависимых стран из крупных экономик ЕС. На её долю приходится 20% природного газа и 12% нефти от всего объёма, импортируемого в Европу.

Отказ от поставок энергоносителей из РФ может привести к остановке экономики ЕС, гиперинфляции и даже рецессии. А для таких стран, как Германия, которая получает половину своего газа и нефти из России, в худшем случае остановкой производства и сверхдорогое отопление зимой.

Германия и другие европейские страны прекрасно это понимают, поэтому не поддерживают эмбарго на импорт энергоносителей из России. Конечно, данные санкции сильно ударят по экономике, и РФ тоже придётся нелегко.

В сегодняшних реалиях дефицит российского бюджета станет ещё больше и придется искать пути выхода из этого, на что тоже потребуется время.

Несмотря на понимание необходимости покончить с зависимостью от российских ископаемых видов топлива, сделать это Европейскому Союзу не так просто, для этого потребуются годы, а ущерб экономике будет прослеживаться сразу.

В теории отказ ЕС от энергоносителей РФ вполне возможный сценарий, но требует много времени, огромные капиталовложения и изменения логистики поставок.

Выход на альтернативных поставщиков энергоносителей и закупки газа в обход России не может произойти моментально.

Он требует перенастройки логистики и технологических цепочек. Нельзя вот так просто взять и перестроить всю экономику на новых поставщиков. Данный процесс займет длительное время.

При этом цены на газ в Европе по-прежнему в два раза выше цены начала 2021 года. Продолжение газового кризиса еще больше усилит проблемы в промышленности европейских стран.

В любом случае отказ Европы от поставок вполне реален, за исключением той нефти и газа, поставляемых по нефтегазопроводам. Здесь уже логистика, простота и экономика, которую невозможно изменить.

Однако реальная проблема заключается в том, что, если страны ЕС перестанут импортировать энергоносители и ресурсы из России, доступное предложение сократится, а цены на нефть, газ, металлы взлетят до небес.

Это усилит инфляцию всей мировой экономики, а в современных условиях глобализации экономик», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германии необходимо учитывать «обратный эффект» при введении новых санкций против России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

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