Эр-Рияд, 23 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан встретился со своим китайским коллегой Ван И. Об этом 23 марта сообщает официальное информационное агентство Wiqalat-Anbaa-al-Saudia (WAS).

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, встреча прошла на полях саммита Организации исламского сотрудничества. Отмечается, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов двусторонней политики, в частности — поставки саудовской нефти в Китай.

«В ходе встречи были рассмотрены прочные дружественные отношения между Королевством Саудовская Аравия и Китайской Народной Республикой, пути их укрепления во всех сферах сотрудничества, а также координация по ряду ключевых вопросов», — говорится в сообщении правительства Саудовской Аравии.