Брюссель, 23 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Соглашение с Киевом, позволяющее предоставлять украинской стороне секретные данные, включая спутниковые снимки, одобрил Евросоюз. Об этом 23 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Флаг Евросоюза

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Уточняется, что такое соглашение между Брюсселем и Киевом было заключено на один год с возможностью продления.

Также указывается, что постпреды стран ЕС во время состоявшейся накануне встречи были проинформированы об этом соглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимала вопрос участия Белоруссии или других стран в специальной военной операции на Украине.