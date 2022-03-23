Донецк, 23 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 марта в представительстве республики в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.30 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 7 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.