Донецк, 23 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Обстрелы со стороны украинских силовиков, усилившиеся более месяца назад, стали причиной гибели 61 мирного жителя Донецкой Народной Республики. Свыше 400 человек пострадали, сообщает 23 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Цукано М.В Обстрелянная украинскими националистами средняя школа №13 г.Донецка, ДНР

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Данные представлены за период с 17 февраля по 23 марта. Так, за минувшие сутки ранения получили 33 человека.

«Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 — с ранее освобождённой ВС ДНР территории), в том числе 33 ребёнка», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Указано также, что за 34 дня эскалации украинские обстрелы повредили 1527 жилых домостроений и 416 объектов гражданской инфраструктуры. Зафиксировано 1328 случаев ведения огня, при этом в 1165 случаях применялось тяжёлое вооружение.

Всего украинские войска выпустили по территории республики 15 676 боеприпасов, включая 20 ракет комплекса «Точка-У» и 1147 ракет системы «Град». Обстрелы в основном идут в направлении Горловки, Донецка и Мариуполя.

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