Луганск, 23 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в результате артиллерийского обстрела пострадали многоэтажные дома. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что в результате артиллерийского обстрела Первомайска получили повреждения три многоквартирных дома.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийский обстрел повредил в Ясиноватой в ДНР 17 домов.