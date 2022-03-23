Москва, 23 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) отказался расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд. Об этом 23 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что на заседании исполкома РФС принято решение, что никаких изменений по количеству участников чемпионата России не будет.

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ предложили расширить лигу с 16 до 18 участников.