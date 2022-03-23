Тамбов, 23 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Тамбове состоится шестой федеральный форум «Среда для жизни». Соответствующее соглашение о сотрудничестве по организации форума подписали заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Соглашение о сотрудничестве по организации форума «Среда для жизни» подписали замдиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов и руководитель Тамбовщины Максим Егоров

В конце лета Тамбов примет всероссийский форум «Среда для жизни», который является главной федеральной площадкой для обсуждения вопросов развития городской среды, обмена опытом между ведущими экспертами в области урбанистки, архитекторами, горожанами, представителями бизнеса и власти.

Форум проводится компанией ДОМ. РФ совместно с Минстроем России при поддержке региональных властей. 23 марта подписи под соглашением о сотрудничестве по организации федерального мероприятия поставили замдиректора ДОМ. РФ Денис Филиппов и руководитель Тамбовщины Максим Егоров.

«На форуме обсуждаются новые подходы к градостроительству, вырабатываются конкретные решения по формированию комфортной городской среды. Каждый форум запускает в городах его проведения позитивные изменения, которые повышают уровень жизни людей, — отметил Денис Филиппов.

Форум «Среда для жизни» состоится в шестой раз. Основная тема 2022 года — индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Участники обсудят инструменты развития данного сегмента отрасли, в том числе через механизмы комплексного развития территорий. Также будут представлены лучшие строительные практики.

Помимо этого, состоятся круглые столы и панельные сессии, в ходе которых эксперты обсудят вопросы городского благоустройства и развития городской экосистемы. Также планируется проведение уже ставшего традиционным благотворительного хоккейного матча.

Tambov.gov.ru Денис Филиппов и Максим Егоров

«Почётно и ответственно принимать в Тамбове масштабный форум, который определяет тенденции развития городской среды на несколько лет. Больше половины жилищного фонда региона — это индивидуальные жилые дома и именно поэтому, заявленная организаторами тема нам особенно близка», — подчеркнул Максим Егоров.

Он поблагодарил организаторов за выбор Тамбовской области в «качестве площадки для обмена опытом экспертов из разных регионов» России. Руководитель области выразил уверенность в том, что по итогам форума «мы сможем на практике реализовать в регионе многое, что будет обсуждаться на форуме».

«В конечном итоге это приведёт к повышению качества жизни тамбовчан», — заверил Максим Егоров.