Сан-Сальвадор, 23 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Законодательное собрание (парламент) Сальвадора сегодня одобрило ряд реформ общего бюджета страны, касающихся транспорта, образования и сельского хозяйства. Об этом пишет Prensa Latina.

Герб Сальвадора

Парламент, в котором присутствует провластное большинство, одобрил снижение налога на добавленную стоимость и перенаправление государственных средств для облегчения текущей экономической ситуации.

Также парламент выделил восемь миллионов долларов министерству общественных работ.

Также было одобрено выделение около 17 миллионов долларов министерству сельского хозяйства для увеличения производства основных продуктов питания и борьбы за продовольственный суверенитет.

В то же время был отменен НДС при продаже топлива и при закупке министерством образования планшетов, компьютеров и комплектующих к ним для распространения в образовательной системе.