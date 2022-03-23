Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга конфисковали пулеметную ленту, которую пытались отправить в Канаду как обычную посылку. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

Пулеметная лента. Sztu.customs.gov.ru

Необычную посылку пытался отправить в Канаду гражданин России. Заявив в таможенной декларации недостоверные сведения о перемещаемом товаре, он попытался отправить иностранному покупателю пулеметную патронную коробку с пулеметной лентой на 250 патронов для пулемета Калашникова ПКМ.

«По заключению эксперта, перемещаемые гражданином товары являются пригодными для использования по назначению (снаряжения ленты патронами и переноски снаряженной ленты в коробке). Патронная коробка относится к группе «артиллерийское вооружение» и является продукцией военного назначения», — отметили в таможенном ведомстве указав, что вывоз из России продукции военного назначения может происходить только по лицензиям ФСВТС России. Внешняя торговля продукцией военного назначения физическими лицами запрещена.

Пулковской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения»). В случае, если вина контрабандиста будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до 1 млн рублей.

Отметим, это не первый подобный груз, остановленный таможенной службой в Пулково. Ранее ИА REGNUM сообщало, что была пресечена попытка отправить через границу под видом спортивного инвентаря бронежилеты и бронешлемы.

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