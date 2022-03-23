Кудымкар, Пермский край, 23 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Кудымкаре Пермского края в 2022 году приведут в порядок братскую могилу военнослужащих, умерших от ран в госпиталях города. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гвоздики

Мэрия получила федеральную субсидию в размере 493,8 тыс. рублей по программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 гг.» на благоустройство братской могилы воинов, которая находится на муниципальном кладбище.

Стоит отметить, в 2021 году в Прикамье отремонтировали более 300 мемориальных объектов. На эти цели было направлено свыше 91 млн рублей.

По итогам мониторинга на март 2022 года, на территории региона расположено 1199 мемориальных объектов. Большинство из них — это памятники, также в перечне числятся мемориальные комплексы и доски, стелы и обелиски, скверы и воинские захоронения.