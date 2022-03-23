Власти Чувашии попросят силовиков заняться «Фондом капремонта»
Чебоксары, 23 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Чувашии займутся организациями, которые самоликвидируются после проведения некачественного капитального ремонта многоквартирных домов. Также власти планируют привлечь правоохранителей для проверки действий бывших руководителей некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта»). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев при обсуждении исполнения программы капремонта.
Вновь назначенный руководитель «Фонда капремонта» Светлана Баранова, которая в настоящее время работает в статусе исполняющей обязанности директора, перечислила основные проблемы, ставшие причиной срыва программы капремонта многоэтажек в 2021 году. Также она подняла вопросы гарантийных обязательств подрядчиков в случае некачественных работ, отметив, что порой в таких случаях компании заявляют о самоликвидации — в итоге обязательства, в том числе финансовые, становятся бременем фонда.
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По данным «Фонда капремонта», в 2021 году в программу капремонта в Чувашии было включено 198 многоквартирных домов. На 18 марта 2022 года работы завершили в 142-х домах, работы продолжаются в 35 многоэтажках.
В ходе обсуждения глава республики Олег Николаев поручил «распространить практику осуществления строительного контроля и надзора «Службой единого заказчика». И отдельно остановился на недобросовестных подрядчиках.
Он призвал привлекать таких подрядчиков к ответственности, в том числе субсидиарной.