Чебоксары, 23 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Чувашии займутся организациями, которые самоликвидируются после проведения некачественного капитального ремонта многоквартирных домов. Также власти планируют привлечь правоохранителей для проверки действий бывших руководителей некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» («Фонд капремонта»). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев при обсуждении исполнения программы капремонта.

Cap.ru Обсуждение исполнения программы капремонта в Чувашии

Вновь назначенный руководитель «Фонда капремонта» Светлана Баранова, которая в настоящее время работает в статусе исполняющей обязанности директора, перечислила основные проблемы, ставшие причиной срыва программы капремонта многоэтажек в 2021 году. Также она подняла вопросы гарантийных обязательств подрядчиков в случае некачественных работ, отметив, что порой в таких случаях компании заявляют о самоликвидации — в итоге обязательства, в том числе финансовые, становятся бременем фонда.

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«Рынок по большому счёту сформирован, все игроки понятны. Хотим призвать их к ответственности, уйти от практики закрытия предприятий — так называемой самоликвидации, которая впоследствии ведёт к отсутствию ответчиков по гарантийным обязательствам. Понимаем все аффилированные лица, понимаем действующие лица, которые работают на данном рынке. Путём заключения дополнительных соглашений хотим выровнять работу с подрядчиками», — продолжил тему вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов.

В ходе обсуждения глава республики Олег Николаев поручил «распространить практику осуществления строительного контроля и надзора «Службой единого заказчика». И отдельно остановился на недобросовестных подрядчиках.

«Когда мы видим, что за счёт рыночных подходов заводятся аффилированные структуры, которые на самом деле не контролируют качество проводимых работ, а только определённым образом, скажем так, заводятся, чтобы скрыть некачественный подход, в том числе потом закрепить через самоликвидацию организации, мы на эти вещи глаза закрывать не можем», — заявил руководитель республики.

Он призвал привлекать таких подрядчиков к ответственности, в том числе субсидиарной.

«Тем более, если эти же собственники остаются в качестве других юридических лиц игроками этого рынка. […] И прошу здесь не стесняться, в том числе обращаться в правоохранительные органы с тем, чтобы тщательнейшим образом провели действия прежних руководителей фонда капитального ремонта. Прошу, Павел Владимирович (министр строительства Павел Данилов, — прим. ИА REGNUM), этот вопрос держать на контроле. И в случае необходимости готов тоже лично участвовать в этом процессе для того, чтобы усилить данную работу и добиться, чтобы все обязательства перед гражданами были выполнены неукоснительно», — сказал Олег Николаев.