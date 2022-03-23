Таллин, 23 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Эстонии отсутствует пророссийская «пятая колонна», которая могла бы представлять угрозу для безопасности страны. Об этомзаместитель генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Мартин Арпо заявил в эфире местной радиостанции Vikerraadio.

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«Никакой «пятой колонны» в этом смысле в Эстонии нет. Да, есть прокремлевски настроенные лица. Есть и такие небольшие группы. Широкого влияния в обществе у них на самом деле нет», — подчеркнул Арпо.

Он добавил, что «провокаторы» есть всегда, за ними осуществляется слежка и число их сторонников не увеличивается. Кого он имеет в виду, представитель КаПо не уточнил.

«Ясно, что в нынешней ситуации нужно куда внимательнее следить за их деятельностью», — добавил заместитель гендиректора КаПо.

В то же время Арпо не разделяет призывы запретить массовые мероприятия в День Победы 9 мая: «Не будем опережать события. Сначала надо посмотреть, в каком направлении все движется. Нет смысла торопиться с запретами, которые, может быть, и не потребуются».