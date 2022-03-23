Ханты-Мансийск, 23 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На территории Украины с российскими войсками воюют террористы из Идлиба (Сирия). Об этом на открытии форума «Нефтегазовая столица» в Ханты-Мансийске 23 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации господин Риад Хаддад.

Террористы на улицах Идлиба

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации господин Риад Хаддад. «Для нас не было ничего удивительного в том, что они перебросили террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Джабхат ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Идлиба, и из лагеря Ал-танф, оккупированного Соединёнными Штатами Америки, в Украину для противостояния российской армии, что подтверждается неопровержимыми доказательствами того, что все эти организации под разными названиями являются инструментами, используемыми Западом в его битвах против мирных народов. Запад, который якобы цивилизованный и соблюдает права человека, собирает террористов-экстремистов с нацистами, привлекает наёмников со всех концов земли и погружает их в свою войну против России и русского народа, превращая Украину в большой европейский Идлиб, не считаясь с теми негативными последствиями, которые это политика будет иметь по отношению к международному миру и безопасности».

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ господин Риад Хаддад выразил надежду, что специальная операция Вооружённых сил России на Украине «представляет собой ещё один гвоздь в гроб однополярности и американской гегемонии над богатствами и судьбами свободных народов».