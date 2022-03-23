Саратов, 23 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Счетной палатой Саратовской области за 2021 год выявлено 503 финансово-бюджетных нарушения, общая сумма которых превысила 1,5 млрд рублей. Итоги деятельности представил депутатам областной думы руководитель счетной палаты Саратовской области Сергей Харченко.

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С его слов, основные нарушения связаны с формированием и исполнением бюджетов, ведением бухгалтерского отчета, осуществлением закупок.

Также счетной палатой проводились проверки бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов и госпрограмм. Руководителям министерств и ведомств, организаций и учреждений направлено 26 предписаний и 43 представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено восемь должностных лиц.

По итогам года устранены финансовые нарушения на общую сумму 318 млн рублей, из них возвращено в бюджет 13,3 млн рублей.

По словам руководителя счетной палатой Саратовской области, в 2021 году по материалам проверок возбуждено 95 производств по делам об административных правонарушениях. На виновных должностных лиц наложены штрафы в сумме 977,97 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, счетная палата указала на недостаточное число транспортных развязок в разработанной проектной документации по скоростной автотрассе М-12 «Москва — Казань».

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