Душанбе, 23 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и замгоссекретаря США Узра Зея обсудили сотрудничество стран в формате «С5+1». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба таджикистанского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы нынешнего состояния и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран в различных сферах», — говорится в сообщении.

В пресс-служба отметили, что Мухриддин и Зея подчеркнули важность расширения сотрудничества на площадке «С5+1». Также они обсудили ситуацию в Афганистане.

Напомним, формат «С5+1» был создан в 2015 году. В него, кроме США и Таджикистана, вошли Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан. Площадка была создана, согласно заявлениям, для обсуждения вопросов экономики и экологии.