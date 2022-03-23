Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Начались съёмки четвёртого сезона многосерийного триллера «Ты» от Netflix. Об этом 23 марта пишет «Канобу».

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Сериал продлили на четвёртый сезон ещё в октябре 2021 года. Дата выхода новых эпизодов пока не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Ты» состоялась в декабре 2019 года — шоу создано по мотивам книг Кэролайн Кепнес. Главные роли в проекте исполнили Пенн Бэджли, Элизабет Лэил, Шей Митчелл, Лука Падован, Зак Черри и другие.