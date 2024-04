Москва, 23 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассчитывают получить от Монголии «зеленый свет» на изучение в этой стране возбудителей опасных инфекций, которые часто встречаются в районах на границе с Россией и Китаем. Об этом пишут «Известия». По данным издания, речь идет, в частности, о чуме, холере, малярии, гепатите, коронавирусах, энцефалите. Основным заказчиком биопрограмм, предположительно, станет медицинское подразделение Научно-исследовательского института медицинских наук Вооруженных сил США (US Medical Directorate of the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, USAMD-AFRIMS). Создать биолабораторию для исследований особо опасных патогенов США собираются на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций, который находится в Улан-Баторе.

Биолаборатория

По информации «Известий», в рамках исследовательской деятельности США будет организован сбор биологического материала жителей Монголии на территориях, которые находятся в непосредственной близости от России и КНР. Эти данные нужны Агентству по надзору за здоровьем личного состава Вооруженных сил США (Armed Forces Health Surveillance Branch), которое несет ответственность за биобезопасность американских военных в местах, где их могут привлечь к боевым действиям.

В конечном счете Соединенные Штаты собираются сделать Монголию частью своей региональной системы контроля эпидемиологической обстановки. К ней уже присоединились Бутан, Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Филиппины. В связи с этим Пентагон хочет предложить Монголии помощь с модернизацией имеющихся в стране биолабораторий, созданием новых центров и обучением специалистов на местах. Однако известно, что подготовку монгольских работников и внесение изменений в законы страны в области биобезопасности планируется осуществлять в рамках программ Европейского союза «Проект 53» и «Проект 87». При этом деньги будут идти по линии Международного научно-технического центра в Нур-Султане.

Как пишут «Известия», сами курсы для монгольских вирусологов и микробиологов предполагалось организовать в Восточной Европе — в Грузии или на Украине. В этих государствах у USAMD-AFRIMS есть представительства. «Официальным спонсором» проекта биолаборатории в столице Монголии думают сделать Азиатский банк развития. Соединенные Штаты намереваются скрыть тот факт, что основной объем исследовательских работ в рамках двустороннего сотрудничества по биобезопасности будет проводиться в интересах Пентагона. Именно поэтому финансирование проектов будет осуществляться через региональных посредников, а также партнеров Вашингтона в Европе.

Действия американцев по разворачиванию во многих странах своих биолабораторий давно беспокоят и Китай, и Россию. Так, в министерстве иностранных дел Китая потребовали от Вашингтона полной прозрачности в деятельности военных биолабораторий, — отмечают «Известия». «По официальным данным, США располагают 26 биолабораториями и другими профильными объектами на территории Украины, которыми управляет Пентагон», — пишет на днях газета China Daily. В редакционной статье подчеркивается, что США тайком предпринимают действия по созданию серьезной угрозы для здоровья человечества.

«В то же время американские политики по-прежнему не прислушиваются к доводам и даже убеждают, что озвучиваемые международным сообществом опасения являются дезинформацией», — добавили авторы материала. Они уверены, что биологические разработки, которые проводились на Украине в интересах американских военных, хоть и дали почву для многочисленных опасений, но, по сути, лишь обнажили «верхушку айсберга», который представляет собой американская «биологическая военная империя», распростершаяся по всему миру.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США развернули более 300 биолабораторий по всему миру, многие из которых находятся в бывших республиках СССР. «Украина, возможно, — это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий», — отметил Лавров.

Министр заявил о необходимости создания механизма, который позволил бы добиться транспарентности «в этой военно-биологической деятельности». При этом Лавров напомнил, что Россия в течение долгого времени поднимала этот вопрос — создать подобный механизм предлагалось еще в 2001 году. Однако российское предложение блокируется. Тема американских биолабораторий на территории Украины приобретает особое значение в свете начатой Москвой почти месяц назад специальной военной операции, констатируют «Известия». Вашингтон безуспешно пытался отмежеваться от причастности к работе таких лабораторий и даже самого факта их существования — тем более под эгидой США. Однако в итоге замгоссекретаря США Виктории Нуланд пришлось признать факт наличия таких объектов — и то, что работы на них, по всей видимости, не сворачивались до самого последнего времени.

Как отметил в беседе с «Царьградом» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, Нуланд забила тревогу как раз потому, что к России уже попали определенные доказательства и необходимо срочно заметать следы деятельности на Украине. «Нуланд сдала лаборатории как раз из-за опасений, что кое-что уже попало в распоряжение русских военных. Они действительно начинают этого бояться — тем более что эти лаборатории не только на западе, но и на юге Украины, в частности в Одессе. Так вот — только эти данные о биологических лабораториях и об их опасности уже могут оправдать спецоперацию России на Украине», — сказал Васильев.

В этой связи «Известия» вспоминают про недавно скончавшегося бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла и его знаменитую пробирку с белым порошком, которую шеф американской дипломатии демонстрировал в ООН в качестве подтверждения программ разработки оружия массового уничтожения (ОМУ) в Ираке. Этот эпизод стал ключевым в развязывании Вашингтоном военной кампании против режима Саддама Хусейна в 2003 году. А вот тот факт, что никакого ОМУ в ходе военных действий, во время которых погибли сотни тысяч человек, на территории Ирака не нашли, американцы стараются просто игнорировать.