Каракас, 23 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. По меньшей мере 16 000 единиц огнестрельного оружия были утилизированы в результате плана правительства Венесуэлы по разоружению, призванного гарантировать мир в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

Вице-президент по вопросам гражданской безопасности Ремихио Себальос сообщил на своей странице в соцсетях, что операция соответствует положениям Закона о разоружении.

Он пояснил, что оружие, включая пистолеты и другое неиндустриальное оружие, было утилизировано. Он также сообщил, что после завершения юридического процесса часть оружия будет передана органам общественной безопасности и Боливарианским национальным вооруженным силам для комплексной защиты нации.