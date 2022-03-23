Курск, 23 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Курской области вагоностроительное предприятие «Вагонмаш» готово к сотрудничеству с агропромышленным комплексом региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Government.ru Комбайн

Предприятие специализируется на разработке и производстве деталей и узлов для подвижного железнодорожного состав, но может взять на себя и ремонт сельхозтехники. Ранее специалисты предприятия уже приняли участие в ремонте комбайна, который выйдет в поле в посевную кампанию 2022 года. На фоне западных санкций предприятие сможет помочь с производством и ремонтом запасных частей и оборудования для техники, в том числе импортной.

В ближайшее время пройдёт заседание рабочей группы по кооперации, она действует при Совете крупных инвесторов и налогоплательщиков Курской области. Там обсудят вопрос о привлечении большего числа предприятий АПК и дилеров сельскохозяйственной сферы для эффективного сотрудничества.