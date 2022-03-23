Минск, 23 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Концепция национальной безопасности Белоруссии перерабатывается, о ней в ближайшее время доложат президенту. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 23 марта издание «СБ.Беларусь сегодня».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

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По его словам, идёт полноценная работа по переработке концепции национальной безопасности.

«В ближайшее время она будет доложена президенту страны, а потом — вынесена на суд Всебелорусского народного собрания», — сказал Вольфович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил военных, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы безопасности для страны будут находиться «на уровне высокого обострения».

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