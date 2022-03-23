Буэнос-Айрес, 23 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Бывший президент Аргентины Маурисио Макри заверил 22 марта в радиоинтервью, что у его страны «есть будущее», и что он уверен в 2023 году. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Diariolareforma.com.ar Маурисио Макри

Макри также раскритиковал существующее в Аргентине положение, заявив, что у действующего правительства нет «ни планов, ни направлений», и всё, что они делают — это дерутся между собой.

Бывший президент также заверил, что действующему главе государства Альберто Фернандесу будет «очень сложно восстановить уверенные позиции» на грядущих президентских выборах 2023 года, а за весь свой прошлый срок Фернандес «сумел одержать победу лишь единожды — на выборах».