Джакарта, 23 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева оценила позицию индонезийских граждан на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает Liputan6.

(сс) Tiomax80 Индонезия

«Мы также очень рады тому, что у индонезийского народа нет ненависти к России. Большое вам спасибо. Мы это чувствуем», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции, состоявшейся в Джакарте 23 марта.

Не называя имен, посол отметила, что есть страны, в которых запрещена русская классическая музыка и культура.«Мы не видим этого в Индонезии, мы это очень ценим», — пояснила российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии призвала страны Запада ввести санкции против Израиля.