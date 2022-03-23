Брюссель, 23 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Европейский союз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает ЕС. Об этом 23 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, договоренность позволит ЕС передавать Украине в том числе спутниковые снимки.

По словам собеседников агентства, соглашение будет действительно один год и предусматривает возможность продления.