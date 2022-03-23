Магас, 23 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Ингушетии не наблюдается сложностей при проведении весенней посевной кампании. Для координации действий и для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе сезонно-полевых работ в республике создан оперативный штаб, сообщили 23 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

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По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Магомеда Гагиева, агропромышленный сектор Ингушетии в настоящее время не испытывает проблем по ресурсному обеспечению посевной. Техника готова к работе на 100%. Наличие семян составляет 60% от требуемого количества, а удобрений — 40%. При этом, как заверил министр, к началу посевной будет достигнута 100%-ная готовность.

«Обеспеченность семенами под яровой сев сегодня составляет 60%, удобрениями 40%. К началу весенней посевной кампании запланирована стопроцентная обеспеченность семенами и удобрениями и средствами защиты растений», — заверил министр.

В правительстве Ингушетии сообщили, что в 2023 году планируется засеять весной более 41 тыс. гектаров пашни или 80% посевных площадей. Остальное занято под озимыми. Половина площади будет отдана под кукурузу на зерно — 20,5 тыс. га. Также планируется сеять ячмень, овес, подсолнечник и сажать картофель, сахарную свеклу и овощи.