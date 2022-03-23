Уфа, 23 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Пять объектов инженерной инфраструктуры намерены построить в текущем году в нескольких городах Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что объекты инженерной инфраструктуры планируют возвести в городах Салават, Октябрьский и в Уфимском районе. Кроме этого планируется возвести шесть улиц в Нефтекамске и Уфе.

Работы будут проводить в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Отмечается, что в ходе работ планируется построить энергоцентр, канализационные коллекторы, сети водоотведения, а также дороги в новых микрорайонах.

«Все объекты имеют особую социальную значимость, так как обеспечивают необходимой инфраструктурой жителей новых жилых районов и позволяют возводить комфортные для жизни районы быстрее и без дополнительной нагрузки на застройщика», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова.

Отмечается, что в регионе планируется продолжить строительство четырех объектов инженерной инфраструктуры на территории «Забелья» в г. Уфа, а также дороги в г. Стерлитамак в рамках ранее заключенных в прошлом году муниципальных контрактов. Сообщается, что всего на строительные работы с 2022 по 2024 год выделено 9 млрд 92 млн рублей. При этом из средств федерального бюджета финансирование составило 5,7 млрд рублей. Из бюджета Башкирии предоставлено три млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что движение по съезду на улицу Заки Валиди в Уфе планируют запустить ко Дню города.