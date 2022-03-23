Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. По громкому делу о хищении более 760 млн рублей бюджетных средств Выборгского района Ленинградской области осужден предприниматель Алексей Котляренко, сообщили 23 марта в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Kurgan.veved.ru Вынесение приговора

Деньги были перечислены на банковские счета подставных юридических лиц под видом оплаты строительных и иных работ, которые в реальности не выполнялись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, с 2018—2019 годах бывший глава районной администрации Геннадий Орлов, председатель комитета финансов района Александр Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Оксана Чугункина, предприниматели Магомед Османов, Александр Синельников, Денис Мухортов, Алексей Котляренко, действуя организованной группой, совершили хищение свыше 760 млн рублей.

Отметим, что по данному делу уже вынесен приговор Чугункиной. Помимо 4,5 лет колонии суд взыскал с нее в пользу МО материальный ущерб.

«Котляренко вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет», — сообщили в ОПС уточнив, что также как и с Чугункиной, в пользу МО «Выборгский район» Ленобласти в счет возмещения материального ущерба взыскано 764,2 млн рублей.