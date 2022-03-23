Москва, 23 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Законы о введении наказания за распространение недостоверной информации о деятельности российских госорганов за рубежом оперативно поступят на подпись президенту страны. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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»Он весьма оперативно поступит президенту, и если президент примет такое решение, он его подпишет», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что это «технологический вопрос».

«Он достаточно быстрый», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтении поправки в КоАП и в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о деятельности госорганов России за рубежом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в стране вводится уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Согласно новой статье в УК РФ (207.3) «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ» нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до полутора миллионов рублей.

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Кроме того, срок лишения свободы по этой статье может быть назначен судом до 15 лет, если ложная информация о действиях российской армии повлекла за собой тяжкие последствия.