Сан-Сальвадор, 23 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что он ожидает одобрения президента, чтобы начать выпуск биткоин-облигаций, известных как криптооблигации. Об этом пишет Prensa Latina.

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По его словам, фискальные органы страны готовы к выпуску криптооблагаций и лишь ждут подходящего момента, чтобы начать.

«Мы готовы сделать это, мы ждем подходящего момента и президента, который скажет нам «да, мы сделаем это сейчас», — сказал Селайя.

Он также подчеркнул, что в таком шаге уже заинтересованы инвесторы.

Криптовалюты были легализованы в Сальвадоре в сентябре 2021 года.