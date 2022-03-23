Сальвадор готовится к выпуску криптооблигаций
Сан-Сальвадор, 23 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что он ожидает одобрения президента, чтобы начать выпуск биткоин-облигаций, известных как криптооблигации. Об этом пишет Prensa Latina.
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Криптовалюты
По его словам, фискальные органы страны готовы к выпуску криптооблагаций и лишь ждут подходящего момента, чтобы начать.
«Мы готовы сделать это, мы ждем подходящего момента и президента, который скажет нам «да, мы сделаем это сейчас», — сказал Селайя.
Он также подчеркнул, что в таком шаге уже заинтересованы инвесторы.
Криптовалюты были легализованы в Сальвадоре в сентябре 2021 года.