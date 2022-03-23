Ижевск, 23 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Октябрьском районном суде Ижевске на 27 апреля назначено рассмотрение иска местной жительницы, которая требует восстановить работу сервиса бесконтактной оплаты AppleРау в России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Marco Verch Оплата Apple Pay

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Уточняется, что женщина является обладательницей iPhone 8, в исковом заявлении она требует взыскать неустойку в размере 1% от стоимости смартфона за каждый день просрочки при уклонении от добровольного устранения недостатков товара, которая будет определена на день вынесения судебного решения.

Также истица планирует взыскать с ответчика штраф в размере 50% от взысканной суммы за нарушение прав потребителей, астрент (вид выплаты) в случае уклонения от исполнения судебного решения в размере 3% за каждый день просрочки от цены товара, определенной на день вынесения решения суда, а также 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Ответчиком по исковому заявлению является ООО «Эппл Рус».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Игорь Измалков пояснял, что телефон на базе Android допускает установку других сервисов для оплаты, а все модели iPhone, начиная с шестой серии, оснащены сервисом Apple Pay, то есть он включен в стоимость устройства, покупка телефона без этой функции невозможна. Соответственно производитель в одностороннем порядке в нарушение прав потребителей, дистанционным образом внес в потребительские свойства товара изменения, которые существенным образом ухудшили ранее заявленные функции уже приобретенного смартфона.

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