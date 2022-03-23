Мотыгинский район, Красноярский край, 23 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Мотыгинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребёнка (ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

Подозреваемый — 41-летний житель Мотыгинского района. По данным следствия, вечером 19 марта пьяный мужчина находился в квартире в посёлке Мотыгино. При невыясненных обстоятельствах находившийся с ним двухмесячный сын получил травмы различной степени тяжести.

Преступные действия подозреваемого пресекла 26-летняя мать мальчика. Вернувшись из магазина, она застала мужчину в агрессивном состоянии.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник тут же попытался свести счёты с жизнью. Сейчас он находится под охраной полицейских в медицинском учреждении. В ближайшее время его допросят.

Ребёнок находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии. Известно, что семья состояла на профилактическом учёте. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дудинке Красноярского края местному жителю предъявлено обвинение в убийстве трёхмесячной дочери.

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