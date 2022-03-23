* «кибер-ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 23 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. На дочерние структуры ПАО «Роснефть» в Германии совершена кибератака, заявила 23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, через три дня после заявления киевских властей о формировании интернациональной киберармии, на дочерние структуры ПАО «Роснефть» в Германии «была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака». Хакеры проникли во внутренний сетевой контур и выкрали массив данных.

«Проукраинские кибервоины, проникли во внутренний сетевой контур, выкрали огромный массив данных и, заметая следы, уничтожили 20 Гб имеющей вполне прикладное назначение информации», — заявила Захарова.

По её словам, в результате созданы риски для операционной деятельности компании.

Захарова отметила, что таким образом Западом «создаётся кибер-игил» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Положив в основу своих политических игр принцип, а скорее антипринцип, «цель оправдывает средства», либеральные демократии делают ставку на какую-то темную силу, будь то нацисты на Украине или радикальные исламисты на Ближнем Востоке, а потом сам становится ее мишенью», — сказала представитель МИД.