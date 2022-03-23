Краснодар, 23 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Бывший начальник Краснодарской лаборатории судебной экспертизы предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда должностных и коррупционного преступлений, сообщили 23 марта в пресс-службе Следственного комитета России. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Согласно материалам СКР, экс-руководитель ФБУ Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции обвиняется в двух эпизодах принуждения экспертов к даче заведомо ложного заключения, соединенного с шантажом, двух эпизодах превышения должностных полномочий и присвоения вверенного ему имущества, а также в мелком взяточничестве. Также экс-замначальника лаборатории и знакомому обвиняемого предъявлены обвинения в получении и даче мелкой взятки.

По версии следствия, руководитель экспертного учреждения в 2020 году потребовал от четырех своих подчиненных передать ему часть начисленной им премии, заявив, что «размер премии завышен и избыточно начислен». В результате он получил 2020 тысяч рублей. Кроме того, в деле есть данные о давлении на подчинённых со стороны начальника, который, по данным следствия, давал им неправомерные поручения о непроведении судебной экспертизы. В октябре 2020 года, полагают следователи, начальник лаборатории вместе со своим заместителем получили от заказчика взятку в пять тысяч рублей каждый, за производство экспертной консультации (рецензии) в сокращенные сроки.

Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.