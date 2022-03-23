Таллин, 23 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Рекомендации министерства образования и науки Эстонии местным властям размещать детей украинских беженцев исключительно в эстонские школы противоречат реальности и здравому смыслу. Об этом мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ЭстонииERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«На мой взгляд, тот сигнал, который был дан от Министерства образования, во-первых, диссонирует с реальностью, а во-вторых, диссонирует со здравым смыслом», — отметил мэр.

Он пояснил, чтоэстонские школы не в состоянии принять такое количествоиноязычныхребят, тем более, что в эстонских школах нет мест и длясвоихрусскоязычных детей, желающих в них учиться.

«Поэтому естественно, что ребята из Украины будут ходить в русскоязычные школы, потому что их статус позволяет им выбирать школу и язык обучения. Кроме этого, учитывая, что достаточно много сюда приехало русскоязычных или даже этнически русских людей, они действительно будут выбирать школу с русским языком обучения», — утверждает Кылварт.

Комментируя сообщения, что, по данным минобра, большинство украинскихбеженцев якобывыразило желание отдать детей в эстонские школы, Кылварт подчеркнул, что речь идет о заявленных желаниях, а реальность может оказатьсяпрямо противоположной.

«Если они не готовы и не смогут учиться в эстонских школах; если эстонские школы не в состоянии их всех взять — что мы будем делать?», — задал вопрос мэр Таллина.

Он поддержал идею создать для тех детей, кто намерен с родителями вернуться на родину, открыть украинскую школу, где обучение может вестись дистанционно.